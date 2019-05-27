Секс и подростки с инвалидностью. Десять вещей, которые нужно прочесть и запомнить 27 мая, 21:11 Цей матеріал також доступний українською unsplash Молодые люди с инвалидностью точно так же нуждаются в любви, нежности, стремятся сформировать парные отношения unsplash

Когда тема инвалидности пересекается с темой секса и сексуальности, многие делают вид, что точки соприкосновений не существует. Но это, конечно же, не так.

Молодежь с инвалидностью — как ментальной, так и физической — как и все хочет познавать себя, отношений и секса.



Основательница ГО Видеть Сердцем Олеся Яскевич, специалистка по лечебной педагогике Лидия Чекмарева, глава ГО Ассоциация родителей детей с аутизмом Евгения Паничевская, методист Киевского городского социального центра для семьи, детей и молодежи Лариса Остролуцкая и арт-терапевт Ольга Шишлова собрались вместе, чтобы в формате дискуссии обсудить эту нелегкую тему и рассказать о трудностях, с которыми они сталкиваются, взаимодействуя с молодыми людьми с ментальной инвалидностью.

Репортер НВ Саша Горчинская послушала их беседу и записала десять главных тезисов — то, о чем следует знать каждому. Особенно родственникам и опекунам молодежи с инвалидностью.

1. Люди с ментальной инвалидностью в физическом плане точно такие же, как и все остальные люди. У девушек точно так же бывают менструации, у парней — поллюции. Они точно так же могут мечтать о собственных детях, хотят найти партнера, нуждаются в нежности и хотели бы заботиться о ком-то.

Молодежь с инвалидностью должна иметь возможность общаться со своими сверстниками. / Фото: unsplash

У людей с инвалидностью точно так же могут формироваться и гомосексуальные пары. Так что не стоит забывать об этом.

2. Одна из главных проблем — инфантилизация и гиперопека. Когда взрослые, которые постоянно находятся рядом с человеком, имеющим ментальную инвалидность, воспринимают его как ребенка. Даже если это огромный сорокалетний мужчина.

Часто можно услышать, как мамы, рассказывая о детях, говорят «мы»: «мы поели», «мы попили», «мы поспали», «мы покакали». В случае с людьми с инвалидностью их опекуны часто продолжают употреблять эту форму, даже если ребенок — уже давно не ребенок. Получается, что взрослого человека с ментальной инвалидностью просто не воспринимают как самостоятельную, отдельную личность.

Одна из самых распространенных родительских проблем - инфантилизация и гиперопека над детьми. / Фото: unsplash

Сюда же можно отнести и случаи, когда посторонние, разговаривая о человеке с инвалидностью, обращаются не к нему, а к родственникам или опекунам, которые находятся рядом с ним. Нужно помнить: если человек с инвалидностью по какой-то причине не может вам ответить, это не значит, что он вас не слышит и совсем не понимает.

3. Многие родители не считают нужным обсуждать со своими детьми такие «неудобные» темы, особенно, если эти дети — с инвалидностью. Им, взрослым, почему-то кажется, что людям с инвалидностью просто не нужно заниматься сексом — у них нет такой необходимости.

Но если не решать вопросы своевременно и не разъяснять людям с инвалидностью, что такое сексуальность, возбуждение, мастурбация, секс, все это со временем может трансформироваться в агрессию по отношению к окружающим. Или в аутоагрессию.

4. Другой важный аспект — кибербезопасность. Нужно говорить с молодыми людьми о том, что можно и что нельзя публиковать в соцсетях, если они умеют пользоваться интернетом и имеют свою страничку. Некоторые люди, например, с синдромом Дауна, очень доверчивы и воспринимают все, что им говорят или предлагают, за чистую монету, что может обернуться неприятной историей, если речь идет об общении в сети.

Нужно учить молодежь с инвалидностью и тому, как вести себя в интернете. / Фото: unsplash

Кроме того, если вы рассказали молодежи о существовании порнографических сайтов, не забудьте провести инструктаж: такие сайты нельзя смотреть в публичных местах. Для вас это кажется очевидным, но для них — нет.

5. Важный момент — проработка слова «Нет». Нужно научить молодых людей, что говорить «нет» — нормально и необходимо. Они должны понимать, что не каждый человек имеет право прикасаться, трогать руками, дотрагиваться до половых органов и склонять к действиям сексуального характера. Точно также они должны уметь принимать чужое «нет» и относиться к отказу с уважением и пониманием.

Научите подростков говорить "Нет" и принимать чужой отказ. / Фото: unsplash

Однако важно помнить, что в силу особенностей не все люди с инвалидностью способны сказать «нет», согласиться или отказаться, не все могут и убежать в случае, если что-то происходит против их воли.

6. Так сложилось, что люди с инвалидностью обычно живут в своем темпе — более медленном. Из-за этого другие люди часто пытаются их подгонять, ускоривать действия, подталкивая, касаясь руками, будто бы чтобы направить в нужном направлении. При этом, мало кто задумывается, что некоторые люди живут с повышенной сенсорной чувствительностью.

Некоторые люди обладают повышенной сенсорной чувствительностью и не любят, когда к ним прикасаются посторонние. / Фото: unsplash

Человек может испытывать дискомфорт от частых касаний, но не всегда способен сказать об этом слух. Другая сторона монеты: люди с инвалидностью могут воспринимать это как норму, что может плохо сказаться во взаимодействии с малознакомыми или незнакомыми людьми.

7. Многие родители забывают о таком понятии как личное пространство. Это неправильно. Если вы собираетесь войти в комнату вашего ребенка, обязательно сперва постучитесь. Особенно если это — совершеннолетний молодой человек с инвалидностью.

Не входите без предупреждения в ванную. Возможно, ваш сын или дочь мастурбирует или изучает себя. В этом нет ничего неестественного. Но многие почему-то об этом забывают. Некоторые мамы и вовсе падают в обморок, когда-то кто-то открывает им глаза на то, что их взрослые дети с инвалидностью тоже могут иметь потребность в сексе и самоудовлетворении.

8. Всех детей, независимо от того, есть у них инвалидность, особенности развития, или нет, нужно учить называть половые органы правильными словами. Забудьте о «пестиках» и «тычинках», «краниках» и «цветочках».

Научите молодых людей правильно называть половые органы и части тела, не используя метафор. / Фото: unsplash

В будущем это избавит вас от проблем и недопониманий. Потому что если с ребенком будет происходить что-то неладное, он сумеет объяснить вам это прямым текстом.

Кроме того, дети с аутизмом в силу своих особенностей не понимают аллегорий и воспринимают все буквально.

9. Поиск пары — нелегкий аспект. Вопрос заключается в том, кто захочет связать свою жизнь с человеком, имеющим ментальные особенности. Возможно, это будет такой же человек, у которого тоже есть инвалидность. А может, условно здоровый человек. Здесь тоже кроется опасность, ведь, к сожалению, не все здоровые люди вступают в такие отношения из-за большой любви.

Один из главных вопросов - где найти пару для молодого человека или девушки с инвалидностью. / Фото: unsplash

10. Люди с ментальной инвалидностью тоже могут мечтать о семье, вступают в браки и даже рожают детей. Но, к сожалению, не все могут об этих детях позаботиться.

Предположим, что речь идет о паре молодых, совершеннолетних людей с инвалидностью, которые выпустились из интерната. У них нет родственников, близких, которые могли бы им помочь. Они не обучены элементарным правилам гигиены, не умеют вести быт, готовить еду, стирать одежду. На этой почве могут возникать конфликты внутри семьи. Если социальная служба наведается в такой дом и поймет, что ребенок растет в ненадлежащих условиях — его, скорее всего, изымут.

Девушке, которая хочет родить ребенка, стоит объяснить, как она должна будет заботиться о нем и о своей семье. / Фото: unsplash

К сожалению, в Украине этот момент на законодательном уровне четко не регламентирован. Поэтому прежде чем давать девушке с инвалидностью «зеленый свет» для рождения ребенка, стоит подготовить ее к этой роли, рассказать об ответственности, научить ухаживать, в первую очередь, за собой.