США ограничили доступ к слитым документам Пентагона — Белый дом 13 апреля, 16:14 Карин Жан-Пьер (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Министерство обороны США ограничило доступ к документам Пентагона, которые ранее появились в открытом доступе в сети.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

Она подчеркнула, что США изучают трудности для национальной безопасности из-за утечки.

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«Мы воспринимаем это очень серьезно, расследование продолжается. Министерство обороны предприняло меры по ограничению доступа к этим документам», — заявила спикер.

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.

В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы.

На следующий день в соцсетях обнаружили новую партию «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком.