Данилов сообщил, что защитники Мариуполя находятся на оккупированной территории Донецкой области 16 июня, 02:23 Цей матеріал також доступний українською Защитники Мариуполя на заводе Азовсталь (Фото:Dmytro Orest Kozatskyi/Azov regiment press service /Handout via REUTERS)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что большинство защитников Мариуполя находятся на временно оккупированной территории Донецкой области.

«Еще раз подчеркиваю: количество людей это не 100 и не 200 человек, это гораздо больше. И поэтому сказать, что все там находятся, мы не можем. Мы точно можем сказать, что подавляющее большинство, может и все, находятся на территории Донецкой области», — заявил Данилов в эфире украинского телемарафона.

Видео дня

Глава СНБО отметил, что в данный момент необходимо аккуратно говорить на данную тему в ожидании выполнения договоренностей.

«В этих процессах участвует не только наша страна, есть международные институты, которые помогают в этом. Тут главное — не навредить. И много не надо говорить. Будем ждать, чтобы те договоренности, которые есть, обязательно были выполнены, и все ребята и девушки, которые сегодня в плену, которые прошли Мариуполь, обязательно вернулись живыми и здоровыми. Еще раз подчеркиваю: здесь главное сейчас — не сделать лишних шагов, чтобы агрессор не обвинил нас в срыве тех или иных вещей. Это очень тонкая вещь», — заявил Данилов.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживают в оккупированной Еленовке.

В Генеральном штабе ВСУ 16 мая сказали, что командиры подразделений, которые находились на Азовстали, получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизни личного состава. До этого полк Азов опубликовал заявление, в котором сообщил, что защитники Мариуполя выполнили приказ и надеются на поддержку украинского народа.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что защитники Мариуполя выполнили приказ, сдержали группировку в 20 тысяч российских захватчиков и не пустили их в Запорожскую и дальше в Донецкую области. Он добавил, что после этого герои получили новый приказ — сохранить свои жизни.



По словам заместительницы министра обороны Анны Маляр, другой формулы спасения героев с Азовстали не было. Она подчеркнула, что операция по спасению защитников Мариуполя будет продолжаться, пока они не вернутся на подконтрольную Украине территорию.



Владимир Зеленский подтвердил, что защитники Мариуполя должны быть освобождены по процедуре обмена.



До этого сообщалось, что на Азовстали находились около тысячи украинских защитников, из которых 600 были ранены, 40 — в тяжелейшем состоянии. Они неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции) и сообщали, что у бойцов проблемы с пищей, водой, лекарствами, боеприпасами.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.