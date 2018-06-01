Сегодня гостем Радио НВ станет сестра Олега Сенцова Наталья Каплан

Сегодня, 1 июня, в 11:00 гостем прямого эфира программы Напівранок на Радио НВ станет сестра политзаключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан.

Напомним, что 1 июня пройдет глобальная акция #SaveOlegSentsov, в рамках которой по всему миру пройдут акции протеста с требованием освободить политического заключенного Олега Сенцова.

Всемирный протест также продолжится 2 июня. В акции примут участие города многих стран, среди которых США, Израиль, Канада, Россия, Кувейт, Германия и Польша.

Олега Сенцова задержали в Крыму 11 мая 2014 года правоохранительные органы РФ. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Он находится в колонии в городе Лабытнанги. Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку.

Программа Илоны Довгань Напівранок выходит в эфире Радио НВ по будням в 10:00-12:00

Первая украинская общенациональная радиостанция разговорного формата Радио НВ запустилась 12 марта.

Радиостанция вещает в 40 городах Украины, покрывая все областные центры страны и самые крупные районные. Запуск радиостанции стал новым этапом развития медиадома, который уже издает еженедельный журнал Новое Время и новостной сайт NV.ua. Радио НВ ежедневно транслирует разговорные и авторские программы с 7:00 до 22:00, чередуя их выпусками новостей каждые 20 минут. Во всех городах Радио НВ вещает на тех частотах, где раньше вещало радио Эра ФМ.

Где вещает Радио НВ