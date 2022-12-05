Сегодняшние удары РФ по Украине — это напоминание о жестокости Путина — Кирби
Люди прячутся в метро, Киев, 5 декабря (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)
Российские удары по Украине в понедельник, 5 декабря, являются напоминанием о жестокости российского диктатора Владимира Путина.
Об этом заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, сообщает The Guardian.
«Последние ракетные удары со стороны России — это очередное напоминание миру о жестокости президента России Путина», — отметил Кирби.
По его словам, ограничение цен на российскую нефть не должно оказать долгосрочного влияния на мировые цены на энергоносители.
Страна-агрессор РФ выпустила более 70 ракет по территории Украины во время массированного ракетного обстрела в понедельник, 5 декабря. Силы ПВО сбили более 60.
По данным местных властей, бойцы воздушного командования Восток сбили 15 ракет оккупантов, в Полтавской области силы ПВО сбили до десяти вражеских ракет, а в Киеве защитники Украины сбили девять из десяти ракет, зафиксированных в воздушном пространстве столицы.