В Сумской области россияне с беспилотника убили человека, еще двое ранены — ОВА 13 июня, 23:01 Цей матеріал також доступний українською Минометный обстрел Сумской области, 8 июня (Фото:Дмитрий Живицкий / Telegram)

Россияне продолжают обстрелы Сумской области. Сегодня, 13 июня, российский беспилотник сбросил взрывчатку, от которой два человека травмированы, а один погиб.

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, сегодня после 12:00 россияне открыли минометный огонь — 14 взрывов в Эсманской общине.

«Почти в 14:00 на территорию Великописаревской общины вражеский беспилотник сбросил боеприпас (гранатометный выстрел). В результате взрыва два человека ранены, один погиб», — написал Живицкий.

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Он добавил, что около 17:00 общину еще и обстреляли из минометов — 30 прилетов.

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