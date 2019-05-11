Сегодня в работе киевского метро возможны изменения из-за футбола
В Киеве сегодня, 11 мая возможны некоторые изменения в работе метро.
Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена.
Изменения связаны с проведением на НСК Олимпийский футбольного матча между командами Динамо (Киев) и Заря (Луганск),
Ограничение на вход могут ввести в работе станций: Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого.
После окончания футбола для обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого.