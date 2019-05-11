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Сегодня в работе киевского метро возможны изменения из-за футбола

Сегодня, 02:13
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Сегодня в работе киевского метро возможны изменения из-за футбола - фото

tov_tob via livejournal.com

Пассажиров предупредили о возможных ограничениях

В Киеве сегодня, 11 мая возможны некоторые изменения в работе метро.

Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена.

Изменения связаны с проведением на НСК Олимпийский футбольного матча между командами Динамо (Киев) и Заря (Луганск),

Ограничение на вход могут ввести в работе станций: Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого.

После окончания футбола для обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого.

Теги:   Футбол Метро Киев

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