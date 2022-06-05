Утром российская ракета критически низко пролетела над Южноукраинской АЭС

5 июня, 08:50
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Южноукраинская АЭС (Фото:Энергоатом)

Южноукраинская АЭС (Фото:Энергоатом)

В 5:30 5 июня российская крылатая ракета, похожая на ракету типа Калибр, критически низко пролетела над Южноукраинской АЭС.

Об этом сообщили в пресс-службе Энергоатома.

Там отметили, что подобные действия — очередной акт ядерного терроризма со стороны РФ. Предполагается, что эта ракета была выпущена в сторону Киева, где сегодня с утра раздались взрывы.

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«В настоящее время Россия продолжает создавать угрозы ядерной безопасности украинских АЭС и угрожает всему миру новой ядерной катастрофой. Рашисты до сих пор не понимают, что даже малейший обломок ракеты, который может попасть в работающий энергоблок, может привести к ядерной катастрофе и утечке радиации», — говорится в сообщении.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Южно-Украинская АЭС Война России против Украины

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