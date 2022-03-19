Сегодня из Луганской области эвакуировали около 700 человек — ГСЧС

19 марта, 18:39
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Эвакуация из Луганской области (Фото:ГСЧС)

Эвакуация из Луганской области (Фото:ГСЧС)

Сегодня, 19 марта, эвакуировали в рамках гуманитарного коридора около 700 жителей Луганской области.

Об этом сообщает ГСЧС.

В частности, из Северодонецка эвакуировали 160 жителей, Лисичанска — 160, Рубежного — 30 и Попасной — 302. Также люди выезжали собственным транспортом.

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Отмечено, что из Попасной выезжали с перерывами, поскольку россияне нарушали режим тишины. В автобусах много ранее раненых жителей и людей, которые не могут самостоятельно передвигаться.

Также в область въехали пять фур с гуманитарной помощью.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Эвакуация Луганская область Война России против Украины

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