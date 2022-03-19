Сегодня из Луганской области эвакуировали около 700 человек — ГСЧС 19 марта, 18:39 Цей матеріал також доступний українською Эвакуация из Луганской области (Фото:ГСЧС)

Сегодня, 19 марта, эвакуировали в рамках гуманитарного коридора около 700 жителей Луганской области.

Об этом сообщает ГСЧС.

В частности, из Северодонецка эвакуировали 160 жителей, Лисичанска — 160, Рубежного — 30 и Попасной — 302. Также люди выезжали собственным транспортом.

Видео дня

Отмечено, что из Попасной выезжали с перерывами, поскольку россияне нарушали режим тишины. В автобусах много ранее раненых жителей и людей, которые не могут самостоятельно передвигаться.

Также в область въехали пять фур с гуманитарной помощью.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.