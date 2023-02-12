Дефицита мощности нет. В Украине сегодня электричество не будут выключать, если не будет расти потребление — Укрэнерго 12 февраля, 12:32 Ликвидация последствий масштабной аварии в высоковольтной сети (Фото:Укрэнерго/Facebook)

В воскресенье, 12 февраля, в Украине дефицита мощности в системе электроснабжения нет благодаря работе ремонтных бригад и введению в строй двух блоков АЭС. Но если потребление возрастет, в некоторых регионах возможны аварийные отключения.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Так, потребление электричества в Украине сегодня остается значительным из-за снижения температуры. Однако сейчас электричество используется меньше, чем в будний день. Благодаря круглосуточной работе ремонтных бригад, введению в работу двух блоков АЭС и снижению потребления в выходной день дефицита мощности сейчас нет.

Видео дня

Укрэнерго не устанавливала лимиты потребления. Однако аварийные отключения сегодня могут применить в случае увеличения потребления. В частности это касается Одесской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской областей и Киева. Там возможны аварийные отключения при росте потребления из-за сетевых ограничений.

Укрэнерго отмечает, что снятие лимитов потребления касается только 12 февраля. А с началом рабочей недели и характерным для него ростом потребления ограничения могут вернуться.

В субботу, 11 февраля, Ровенская АЭС начала работу на максимальной мощности, поскольку к сети подключили четвертый энергоблок. Таким образом, атомная генерация добавила 1220 МВт мощности в энергосистему.