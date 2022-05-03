Бойцы Сечеславской бригады уничтожили укрывшиеся за деревьями танки РФ — видео 3 мая, 12:27 Цей матеріал також доступний українською Российская бронетехника не сумела укрыться от украинского беспилотника (Фото:Скриншот видео ВСУ)

Украинские военные обнародовали новое видео уничтожения бронетехники российских захватчиков.

Война России против Украины — главные события 3 мая

На этот раз оккупанты понесли потери благодаря четкой работе артиллеристов 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады ВСУ.

Видео дня

Как видно на обнародованном в соцсетях видео, российские танки вели огонь по позициям украинских защитников, укрывшись за лесополосой, однако, благодаря воздушной разведке они были обнаружены и уничтожены.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.