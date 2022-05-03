Бойцы Сечеславской бригады уничтожили укрывшиеся за деревьями танки РФ — видео

3 мая, 12:27
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Российская бронетехника не сумела укрыться от украинского беспилотника (Фото:Скриншот видео ВСУ)

Российская бронетехника не сумела укрыться от украинского беспилотника (Фото:Скриншот видео ВСУ)

Украинские военные обнародовали новое видео уничтожения бронетехники российских захватчиков.

Война России против Украины — главные события 3 мая

На этот раз оккупанты понесли потери благодаря четкой работе артиллеристов 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады ВСУ.

Видео дня

Как видно на обнародованном в соцсетях видео, российские танки вели огонь по позициям украинских защитников, укрывшись за лесополосой, однако, благодаря воздушной разведке они были обнаружены и уничтожены.

https://www.facebook.com/dshv25opdbr/videos/2864968793795890/
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Артиллерийский удар Российские танки Война России против Украины

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