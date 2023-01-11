«Морские воробьи» на защите неба. США передают Украине зенитные ракеты Sea Sparrow: что это за оружие — инфографика NV 11 января, 12:52 В США и многих других армиях мира Sea Sparrow корабельного базирования используют как часть системы ПВО (Фото:gagadget.com)

Американские зенитные ракеты Sea Sparrow, которые Украина получит в новом пакете помощи от США, способны усилить систему украинской противовоздушной обороны (ПВО).



NV в своей инфографике рассказывает, что известно об этих ракетах.

Sea Sparrow как часть системы ПВО: что это за ракеты

6 января Пентагон обнародовал детальный перечень вооружений, вошедших в новый пакет помощи Украине на общую сумму около $3 млрд.

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Среди прочего в этом списке есть и ракеты для противовоздушной защиты RIM-7 (Sea Sparrow или «морской воробей»). Эти ракеты с радиолокационным наведением могут запускаться с моря или с суши для перехвата самолетов или крылатых ракет.

Прежде чем об этом стало известно официально, журнал Politico анонсировал передачу Украине ракет Sea Sparrow и со ссылкой на два источника сообщил, что украинские военные смогли приспособить пусковые установки ЗРК Бук, являющиеся частью ПВО Украины, для стрельбы американскими Sea Sparrow. До сих пор лишь Тайвань был единственной страной, которая эксплуатирует наземную версию ракет. В армии США и в союзных Америке странах военно-морские силы используют в основном корабельную версию таких зенитных ракет.

Первоначально RIM-7 Sea Sparrow были разработаны в США в начале 1960-х годов как корабельная зенитная и противоракетная система малой дальности, предназначенная в основном для защиты от противокорабельных ракет. Система базируется на ракетах класса «воздух-воздух» AIM-7 Sparrow. Тогда это была довольно простая система с ручным наведением, которую можно было быстро смонтировать для использования на военных кораблях.

Впоследствии RIM-7 Sea Sparrow модифицировали в современную автоматизированную систему противовоздушной защиты: ракеты стали больше и быстрее, теперь они располагают новыми системами самонаведения и запуска, пригодны для вертикального пуска с современных военных кораблей.

Инфографика: NV

В настоящее время Sea Sparrow остаются важной частью эшелонированной системы противовоздушной обороны США как комплексы малой и средней дальности, особенно эффективные против морских ракет.

Такие ракеты также имеют «вторичное» морское применение: с кораблей их можно направить непосредственно на небольшие надводные цели, которые иначе бы плохо отражались на радарах. Более мощные поисковые радары корабля обеспечивают наведение пока ракета не приблизится к цели и отраженный сигнал не станет сильнее. Таким образом, корабельная система Sea Sparrow может атаковать меньшие суда.

В то же время Тайвань использует наземные пусковые установки Sea Sparrow как часть своей системы ПВО. Около 500 таких ракет поступило на вооружение Тайваня в 1991 году и было развернуто на прицепах с четырьмя пусковыми установками.

В Украине ракеты Sea Sparrow, вероятно, будут использовать из зенитных ракетных комплексов 9К37 Бук.

Военный эксперт Павел Нарожный в комментарии 24 канала предположил, что одним из самых больших преимуществ этих ракет является их доступность для передачи Украине — из-за наличия ракет в армиях многих стран мира. Это поможет Украине регулярно пополнять запасы таких ракет и, возможно, поможет дешевле сбивать российские дроны и ракеты, предположил Нарожный. По его мнению, США передадут Украине и собственные комплексы по запуску Sea Sparrow.

Технические характеристики ракет RIM-7 Sea Sparrow

На вооружении: 1976

Производитель: Raytheon и General Dynamics, США

Вес: 230 кг

Вес боевой части: 41 кг

Длина: 3,7 м

Диаметр: 0,2 м

Размах крыльев: 1,02 м

Скорость: 4 Маха

Дальность: 30 км

Практический потолок: 15,2 км

Стоимость единицы: ~170 000 долларов

Полуактивная радиолокационная головка самонаведения



Осколочная боевая часть, радиус уничтожения цели — 8,2 м

