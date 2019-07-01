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В Одессу прибыл американский эсминец и военные корабли еще из трех стран

Сегодня, 00:13
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Думская

Американский ракетный эсминец USS Carney

В воскресенье, 30 июня, в Одессу прибыли несколько иностранных судов для участия в международных учениях Sea Breeze 2019.

В частности, в акваторию одесского порта зашли грузинский катер Айленд, болгарский корвет Бодри, а также два румынских корвета — Lastunul и Contra-Amiral Eustaţiu Sebastian, сообщает одесское издание Думская.

Кроме того, 30 июня в порт Одессы прибыл американский ракетный эсминец USS Carney, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тысяч км.

Корабли пришвартовали в Практической гавани Одессы.

Ранее сообщалось, что транспортно-десантный корабль США USNS Yuma зашел в порт Одессы для участия в учениях.

Суда примут участие в многонациональных военно-морских учениях Sea Breeze 2019, которые начнутся 1 июля.

Это ежегодные многонациональные учения, которые проводятся с 1997 года.

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Теги:   Ученые Военные учения Черное море Одесса Sea Breeze

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