ГБР заявило, что передало государству более 100 млн грн, изъятых у организаторов схем с закупкой техники для ВСУ

Государственное бюро расследований (ГБР) заявило, что суд передал в АРМА более 100 миллионов гривен, изъятых в рамках дела о масштабной коррупционной схеме в Администрации Государственной специальной службы транспорта.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что ГБР установило, что начальник одного из отделов управления логистики спецслужбы вместе с сообщниками организовал схему по закупке грузовой техники для ВСУ.

По данным бюро, в сентябре — октябре 2024 года чиновник вносил в тендерную документацию дискриминационные условия, чтобы отсечь конкурентов. Победу в торгах обеспечивали «нужной» компании, которая поставляла технику по завышенным ценам.

ГБР утверждает, что в результате сделки государству нанесен ущерб на более 64 млн грн.

В июне 2025 года работники ГБР провели обыски в помещениях фигурантов, служебных кабинетах и офисах компании в Киеве, Киевской области и Черкассах. Во время следственных действий изъята наличность в национальной и иностранной валюте, которая была арестована.

По решению суда в АРМА передано:

— более 2,7 млн грн,

— более 1,8 млн долларов США,

— почти 427 тыс. евро.

Кроме того, полковнику-организатору схемы и трем военным сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426−1 УК Украины). Основателю и менеджеру частной компании инкриминируют пособничество в совершении этого преступления (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 426−1 УК Украины).