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В Днепропетровской области чиновники украли во время ремонта дорог 2 млн гривен

Сегодня, 11:39
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В Днепропетровской области чиновники украли во время ремонта дорог 2 млн гривен - фото

НВ

Злоумышленники для завладения средствами подделывали акты выполненных работ

Правоохранители уличили в Днепропетровской области директоров двух коммерческих структур и еще одного частного предпринимателя в хищении бюджетных денег.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, путем подмены подрядчика и завышения объемов и стоимости заказа на капитальный ремонт дорог в городе Терновка злоумышленники незаконно завладели средствами в размере около 2 млн гривен.

Для этого они использовали официальные документы, содержавшие заведомо ложные сведения о перечне и объемах работ, которые фактически не выполнялись или выполнялись с использованием некачественных и дешевых материалов.

В связи с этим Павлоградской местной прокуратурой заявлен гражданский иск в интересах Терновского городского совета о возмещении нанесенного материального ущерба.

Обвинительный акт в отношении фигурантов расследования уже направлен в суд.

Теги:   Ремонт дорог Хищение средств Днепропетровская область

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