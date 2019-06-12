В Днепропетровской области чиновники украли во время ремонта дорог 2 млн гривен Сегодня, 11:39 Цей матеріал також доступний українською НВ Злоумышленники для завладения средствами подделывали акты выполненных работ НВ

Правоохранители уличили в Днепропетровской области директоров двух коммерческих структур и еще одного частного предпринимателя в хищении бюджетных денег.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, путем подмены подрядчика и завышения объемов и стоимости заказа на капитальный ремонт дорог в городе Терновка злоумышленники незаконно завладели средствами в размере около 2 млн гривен.

Для этого они использовали официальные документы, содержавшие заведомо ложные сведения о перечне и объемах работ, которые фактически не выполнялись или выполнялись с использованием некачественных и дешевых материалов.

В связи с этим Павлоградской местной прокуратурой заявлен гражданский иск в интересах Терновского городского совета о возмещении нанесенного материального ущерба.

Обвинительный акт в отношении фигурантов расследования уже направлен в суд.