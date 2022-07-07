«Сдавать Славянск никто не собирается». Мэр рассказал об обороне города

7 июля, 13:21
Мэр Славянска рассказал об обороне города (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Мэр Славянска рассказал об обороне города (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Мэр Славянска Вадим Лях рассказал, что оборону города выстраивают с первого дня полномасштабного вторжения России и сейчас украинские военные город сдавать не собираются.

«Сдавать Славянск точно никто не собирается. Военные настроены по-боевому. Они это демонстрируют четыре месяца. Желание у российских войск продвинуться из Изюма было уже давно… Наши военные в ожидании большого удара здесь уже давно. Оборонные постройки строятся с первого дня, в основном за чертой города, чтобы не допустить врага в Славянск, а встретить его на подступах. Лично я в этом плане оптимистично настроен», — сказал Лях в комментарии Радио Свобода.

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По его словам, российские войска сейчас ведут наступление на город по трем направлениям.

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«Первое, где наступление длится уже больше трех месяцев — это изюмское направление, возле села Долина наши войска стоят, расстояние до города — 30 километров, дальше враг не продвигается. Наши военные силы сдерживают врага, не дают окружить город. Святогорск-Богородичное — где-то месяц назад появилось это направление. Там тоже особого движения нет. Пытаются закрепиться, но опять-таки успеха не имеют. И лиманское направление — поселок Райгородок. Линия фронта там проходит вдоль реки Северский Донец. По прямому расстоянию километров 10 до фронта. Реактивная артиллерия добивает до Славянска уже давно. Уже не одиночные прилеты, а сразу 1−2 залпа», — отметил Лях.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Славянск Донецкая область Война России против Украины

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