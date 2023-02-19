Сдавал оккупантам патриотов. Экс-полицейскому из Херсонской области грозит пожизненное за госизмену 19 февраля, 08:43 Сотрудники ДБР заочно сообщили о подозрении правоохранителю из городка вблизи Херсона (Фото:ДБР)

В Херсонской области заочно сообщили о подозрении в государственной измене экс-полицейскому, который сдавал захватчикам патриотически настроенных украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры в Telegram.

Отмечается, что бывшему правоохранителю заочно уведомлено о подозрении в государственной измене, совершенном в период военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины), что карается лишением свободы на срок 15 лет или пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.

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По данным следствия, после оккупации Херсона подозреваемый добровольно согласился на сотрудничество с представителями РФ.

Он пошел на «службу» в подчиненный оккупационной администрации РФ, незаконно созданный орган Олешковского районного отделения полиции и стал старшим инспектором отделения участковых инспекторов полиции.

По данным ДБР, фигурант благодаря своей активности стал важным звеном карательной машины оккупанта. Предатель составил и передал врагу список патриотически настроенных граждан, которые затем были задержаны и заключены захватчиком. По данным следствия, все это делалось, чтобы принудить к повиновению херсонцев и предотвратить сопротивление».