В ВСУ посоветовали оккупантам выучить правила сдачи в плен и предостерегли от попыток открывать огонь 25 ноября, 18:12 Российские военные не знают правила сдачи в плен ВСУ (Фото:скриншот видео / СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Facebook)

Управление стратегических коммуникаций ВСУ в пятницу, 25 ноября, опубликовало обращение к российским военным, в котором напомнило о правилах сдачи в плен и посоветовало их выучить.

В сообщении Страткома в Telegram отмечается, что в последнее время случаи массовой сдачи в плен российских оккупантов участились, что «не может не радовать ВСУ», поскольку экономит боеприпасы и служебное время защитников Украины, а также бережет жизни и здоровье россиян.



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Стратком ВСУ отмечает, что сдающиеся в плен оккупанты совершенно не знают и не понимают правил войны. При этом они обязательны для личного состава ВСУ и внесены в программу их боевой подготовки. Стратком предложил довести до личного состава армии страны-агрессора основные положения по сдаче в плен в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

В ВСУ подчеркнули, что быть военнопленным означает, что российские военные больше не хотят или не могут участвовать в боевых действиях.

«Если под прикрытием сдачи в плен открывается огонь по украинским военным — иными словами, осуществляется симулирование капитуляции — согласно дополнительного протокола 1 к Женевским конвенциям… это классифицируется как вероломство и военное преступление, влечет за собой угрозу безопасности личного состава ВСУ и чаще уничтожение симулянтов», — объяснили в Страткоме.

Управление стратегических коммуникаций также посоветовало оккупантам довести до личного состава инструкцию по сдаче в плен, основанную на ключевых правилах войны: ясно и четко показать желание сдаться в плен — поднять руки вверх и четко сказать «Сдаюсь», а также не проявлять враждебных действий, не держать в руках оружие и не делать резких движений.

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«Командиры и начальники российской оккупационной армии. Добровольная сдача в плен — это шанс для вас и ваших подчиненных остаться в живых. Многие этим шансом уже воспользовались. Украина соблюдает международное право, строго выполняя положения Женевской конвенции об обращении с военнопленными, гарантирует им право на жизнь и достоинство. Чтобы мы могли гарантировать вашу безопасность во время сдачи в плен, заставьте выучить и проконтролируйте степень усвоения пошаговой инструкции», — добавил Стратком.