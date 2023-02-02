В январе резко выросло число обращений россиян по добровольной сдаче в плен — Координационный штаб

2 февраля, 22:45
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Пленные российские солдаты в Украине (Фото:Груз 200 via Telegram)

Пленные российские солдаты в Украине (Фото:Груз 200 via Telegram)

В январе 2023 года резко выросло количество обращений российских военных в проект Хочу жить о возможности добровольной сдачи в плен.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

«В январе 2023 года количество обращений выросло почти на 50%», — говорится в сообщении штаба.

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Отмечается, что сайт проекта Хочу жить в январе посетило 5,6 млн пользователей, 4,7 млн которых — из России, а 350 тысяч — из Украины, преимущественно с временно оккупированных территорий.

https://www.youtube.com/embed/pJ_IMNMzn_A
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«Наибольший интерес к возможности добровольно сдаться в плен наблюдается у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской и Нижегородской областей России», — добавили в штабе.

Среди жителей Украины, которые хотят сдаться в плены, подавляющее большинство — жители оккупированных Донецкой области и Крыма. В частности, только из города Севастополя сайт проекта в январе посетило 59 тысяч пользователей.

По их данным, всего с 15 сентября 2022 года к проекту Хочу жить поступило более 7600 обращений о возможности сдаться в плен.

Российские военнослужащие и их близкие могут узнать, как сдаться в плен, по телефонам горячей линии проекта «Хочу жить»: +38 044 350 89 17 или 688 (только для украинских номеров). В Telegram и WhatsApp операторы проекта отвечают по номерам: +38 095 688 68 88, +38 093 688 68 88, +38 097 688 66 88.

Поскольку власти России пытаются блокировать доступ к официальному сайту проекта Хочу жить, вся информация о сдаче в плен на русском также есть на страницах проекта в Telegram, Facebook, Twitter, YouTube и на Viber-канале.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Пленные Плен

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