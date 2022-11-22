Вероломство. Прокуроры начали расследование после публикации видео с российскими пленными в Макеевке 22 ноября, 16:47 Место инцидента в Макеевке (Луганская область): верификация видео журналистами NYT при помощи спутникового снимка Maxar (Фото:NYT)

Прокуратура Украины начала расследовать инцидент в Макеевке Луганской области, где российские военные сорвали процесс сдачи в плен ВСУ. Об этом написал в Twitter бывший заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Обновлено в 17:05. В Офисе генпрокурора подтвердили открытие дела по факту вероломства российских военных.

По словам Мамедова, 19 ноября прокуратура передала материалы дела в Единый реестр досудебных расследований. Он сообщил, что инцидент квалифицировали как вероломство со стороны российских военнослужащих во время сдачи в плен, что является военным преступлением (ч. 1 ст. 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны).



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«Предполагаемая стрельба во время сдачи в плен подпадает под эту категорию и запрещена Международным гуманитарным правом. Однако этого недостаточно. Следствие должно установить все обстоятельства случившегося и дать правовую оценку действиям сторон», — добавил Мамедов.

По данным BBC Украина, резонансный инцидент произошел в Макеевке Луганской области 12 ноября или ранее. С этого дня в украинских пабликах появилось снятое с дрона видео, на котором видны тела 12 российских военных во дворе дома, рядом с некоторыми из них — лужи крови. В неофициальном Telegram-канале Оперативний ЗСУ утверждалось, что они погибли от минометного обстрела.



17 ноября появились другие кадры того же инцидента, снятые украинскими военнослужащими на месте событий — вероятно, во внутреннем дворе частного дома. На фрагментах видеозаписи несколько военных ВСУ — судя по всему, четверо военнослужащих — готовятся взять в плен значительно превосходящую их по численности группу россиян. После сдачи минимум десяти россиян из укрытия выходит еще один оккупант и открывает огонь по украинским военным.

Хотя на видео не зафиксирован момент гибели россиян, российская пропаганда обвинила Украину в «военном преступлении» и нарушении Женевской конвенции.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в ответ на обвинения в якобы «расстреле российских военнопленных» заявил, что в военном преступлении можно обвинить скорее оккупантов. Он отметил, что ответный огонь не является военным преступлением.