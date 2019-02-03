СЦКК: Боевики распространяют фейковую информацию об обстреле украинскими военными Золотого-5 Сегодня, 13:39 229 Цей матеріал також доступний українською

31 января и 1 февраля текущего года, на информационных ресурсах российско-оккупационных войск была распространена информация о якобы зафиксированном нарушении режима прекращения огня со стороны подразделений ВС Украины на направлении Золотое-4 - Золотое-5.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил со ссылкой на информацию СЦКК.

Отмечается, что в результате детального изучения расстояния, профиля высот местности, тактико-технических характеристик применяемого вооружения, направления из которого велся обстрел, а также порядка размещения позиций подразделений ОС и вооруженных формирований РФ, стала понятна непричастность украинских подразделений к обстрелу детского учреждения и жилых домов мирных жителей Золотого-5.

"Ближайшие позиции подразделений ОС, расположенные на отдалении, что делает невозможным применение СПГ и стрелкового оружия, которое могло бы вызвать повреждения жилых домов", - говорится в сообщении.

Фото: ООС / Facebook