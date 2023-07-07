70% украинцев чувствуют себя счастливыми, несмотря на войну — опрос КМИС 7 июля, 12:38 Украинцы продолжают чувствовать себя счастливыми даже в условиях войны (Фото:Viktoria Oseyko/Unsplash)

70% украинцев чувствуют себя счастливыми, несмотря на продолжающуюся войну. Этот показатель практически не изменился с начала полномасштабного вторжения РФ и за несколько месяцев до него.

Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Социологи отмечают, что в декабре 2021 года, за два месяца до начала большой войны РФ против Украины, счастливыми себя считали 71% опрошенных.

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По состоянию на май текущего года, несчастливыми себя назвали 16% респондентов.

Более счастливы младшие и состоятельные респонденты. Также наблюдается тенденция, что с запада к востоку снижается доля счастливых.

Среди внутренне перемещенных лиц меньше людей считают себя счастливыми — 54% против 72% среди не ВПЛ.

В комментарии социологов к опросу говорится, что самооценка счастья является одним из важных общественных индикаторов самочувствия населения и косвенным индикатором прочности на фоне сложного военного периода.

Поэтому важно, что, несмотря на все сложности войны, показатель счастья среди украинцев не изменился в целом, и жители страны находят способы адаптироваться к сложной реальности и двигаться вперед.

Опрос проводился с 26 мая по 5 июня. Было опрошено 984 человека методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных РФ территорий. Также в опросе не принимали участия украинцы, которые после начала полномасштабного вторжения РФ выехали за границу.