Кнопка, которая «выключит» войну. Какими могут быть сценарии завершающего этапа боевых действий — британский аналитик Лоуренс Фридман 6 марта, 15:54 Фридман убежден: после всех потерь и боли, причиненных Россией, Украина не будет хвататься за перемирие и не откажется от борьбы (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Хотя надежды на переворот или мятеж в России чаще всего выдают желаемое за действительное, это не означает, что мы не можем быть удивлены событиями в Москве или последствиями неудач российской армии на поле боя.

Об этом в своей новой колонке пишет Лоуренс Фридман, заслуженный профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона.

Размышляя о том, каким может быть заключительный этап войны, развязанной Россией против Украины, он призывает «к осторожности при попытке предположить, что может произойти в ближайшие месяцы, не говоря уже о предстоящих годах».

Видео дня

Читайте также: Сергей Постоловский Пять сценариев окончания войны

Впрочем, некоторые вещи Фридман считает очевидными: в частности, тот факт, что Украина не намерена уступать РФ в этой войне. «С самого первого дня было очевидно, что кнопка, которая выключит эту войну, должна быть той же самой, что и включила ее. Пока Россия не прикажет вывести свои войска, война будет продолжаться. Те, кто полагает, что ущерб, нанесенный Украине, и множество убитых, раненых и обездоленных заставят ее с облегчением ухватиться за любое предложенное перемирие и отказаться от борьбы, не понимают ситуации», — отмечает аналитик.

По его словам, это не означает, что Путин не будет продолжать попыток истощить Украину, сохраняя в то же время контроль над российской политической системой. «С нашей точки зрения, нет смысла выдавать желаемое за действительное, говоря о переворотах и ​​мятежах. Но это не означает, что мы не можем быть удивлены событиями в Москве или последствиями неудач на поле боя», — отмечает Фридман.

Он подчеркивает, что сейчас между Путиным и Западом сформировался устойчивый «взаимный антагонизм». «Пока он [Путин] остается у власти, санкции, вероятнее всего, останутся в силе, а отношения в целом будут напряженными и сложными», — уверен британский аналитик. Но даже независимо от того, останется ли диктатор пока у власти, или же его заменит преемник — кто-то из жесткого националистического крыла российского политического спектра или его более мягкого технократического крыла — из-за войны в Украине Москва столкнется «с неудобным выбором», прогнозирует Фридман. Ее придется решать, «какую часть сокращающегося ВВП теперь нужно направить на восстановление вооруженных сил и стоит отказаться от самых жестких позиций, чтобы добиться ослабления санкций». В зависимости от этого есть целый ряд возможностей завершающего этапа войны, считает аналитик.

Окончательное завершение боевых действий «не является невозможным, хотя для этого украинским вооруженным силам потребуются выдающиеся победы».

Кроме того, в Москве может произойти переоценка — как в случае с Аргентиной после Фолклендской войны, «когда причина не подвергалась сомнению, но было признано безрассудство попыток решить ее силой оружия». Формальное прекращение огня и перемирие также могут превратиться «в возможность восстановить отношения или заключить непростой, но прочный мир, как в случае с перемирием в Северной Корее почти семь десятилетий назад, хотя это все еще рассматривается как потенциальная точка вспышки более масштабной войны».

Вполне вероятно, что период затишья будет рассматриваться как возможность для восстановления сил и подготовки к следующему раунду. С другой стороны, конфликт может длиться годами, с вооруженными столкновениями или без них. «Поэтому Украина по-прежнему будет искать гарантии безопасности внутри или вне НАТО. И даже если боевые действия утихнут и можно будет начать реконструкцию, предстоит сделать более трудный выбор в отношении того, как оживить экономику», — напоминает Фридман о различных вариантах и возможностях, достойных обсуждения. «Однако то, как они будут появляться, зависит от успеха Украины в решении более неотложных задач, с которыми она сталкивается. Как это часто бывает со стратегией, правильный выбор в краткосрочной перспективе облегчает выбор в долгосрочной. Шаг за шагом», — отмечает важность текущих успехов Украины аналитик.