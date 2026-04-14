Силы обороны ударили ракетами SCALP по месту хранения ударных БпЛА россиян — видео

14 апреля, 15:45
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Генштаб сообщил об ударе ракетами по месту хранения ударных БпЛА россиян (Фото: Скриншот видео / Генштаб ВСУ)

Генштаб сообщил об ударе ракетами по месту хранения ударных БпЛА россиян (Фото: Скриншот видео / Генштаб ВСУ)

Силы обороны нанесли удар ракетами SCALP по месту хранения ударных БпЛА россиян. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщили в Генеральном штабе ВСУ и опубликовали соответствующее видео.

Украинские военные ударили по местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов в районе аэропорта Донецк на ВОТ Донецкой области.

Удар нанесли подразделения Воздушных Сил ВСУ с применением крылатых ракет SCALP и управляемых авиационных бомб GBU-39.

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Кроме этого, ударными украинскими БпЛА поражены склады боеприпасов россиян в районах населенных пунктов Азовское Запорожской области, Урзуф и Куликовское Донецкой области.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

NV
Инфографика: NV

14 апреля Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение радиолокационной станции и зенитного ракетного комплекса российских оккупантов.

Подразделения Сил обороны Украины поразили РЛС Небо-У в городе Феодосия на территории временного оккупированного Крыма.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Генштаб ВСУ Война России против Украины SCALP ракеты БПЛА

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