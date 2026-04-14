Силы обороны ударили ракетами SCALP по месту хранения ударных БпЛА россиян — видео
Генштаб сообщил об ударе ракетами по месту хранения ударных БпЛА россиян (Фото: Скриншот видео / Генштаб ВСУ)
Силы обороны нанесли удар ракетами SCALP по месту хранения ударных БпЛА россиян. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщили в Генеральном штабе ВСУ и опубликовали соответствующее видео.
Украинские военные ударили по местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов в районе аэропорта Донецк на ВОТ Донецкой области.
Удар нанесли подразделения Воздушных Сил ВСУ с применением крылатых ракет SCALP и управляемых авиационных бомб GBU-39.
Кроме этого, ударными украинскими БпЛА поражены склады боеприпасов россиян в районах населенных пунктов Азовское Запорожской области, Урзуф и Куликовское Донецкой области.
Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
14 апреля Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение радиолокационной станции и зенитного ракетного комплекса российских оккупантов.
Подразделения Сил обороны Украины поразили РЛС Небо-У в городе Феодосия на территории временного оккупированного Крыма.