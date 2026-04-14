Генштаб сообщил об ударе ракетами по месту хранения ударных БпЛА россиян (Фото: Скриншот видео / Генштаб ВСУ)

Силы обороны нанесли удар ракетами SCALP по месту хранения ударных БпЛА россиян. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщили в Генеральном штабе ВСУ и опубликовали соответствующее видео.

Украинские военные ударили по местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов в районе аэропорта Донецк на ВОТ Донецкой области.

Удар нанесли подразделения Воздушных Сил ВСУ с применением крылатых ракет SCALP и управляемых авиационных бомб GBU-39.

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Кроме этого, ударными украинскими БпЛА поражены склады боеприпасов россиян в районах населенных пунктов Азовское Запорожской области, Урзуф и Куликовское Донецкой области.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Инфографика: NV

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