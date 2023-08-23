«Военные очень довольны». Дальнобойные ракеты почти 100-процентно попадают по врагу — Зеленский

23 августа, 19:46
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Президент Украины Владимир Зеленский оставляет надпись на крылатой ракете SCALP, установленной на Су-24, 6 августа 2023 года (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский оставляет надпись на крылатой ракете SCALP, установленной на Су-24, 6 августа 2023 года (Фото:Офис президента)

В среду, 23 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дальнобойные ракеты SCALP-EG попадают по российским оккупантам почти со 100-процентной точностью

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции в рамках Крымской платформы.

Глава государства отметил, что Украина непрерывно работает над тем, чтобы получить больше дальнобойных ракет.

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«Мы лоббируем это через разные двери, но мы точно получим результат. Так же, как мы получили серьезные ракеты. Было непросто, Storm Shadow у нас есть, так же как с Риши (Риши Сунак, премьер-министр Великобритании — ред.) я договаривался с Эммануэлем Макроном (президент Франции — ред.) о SCALP-EG, мы их получили. Они работают. Военные очень довольны, почти 100-процентное попадание по врагу», — подчеркнул президент.

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Зеленский отметил, что вопрос о другом дальнобойном оружии непростой, но результат точно будет.

«У нас все виды ракет есть, даже на наших самолетах мы нашли возможность: поэтому мы используем Storm Shadow, Scalp и другие виды ракет. Здесь вопрос сейчас не в ракетах, или не только (в ракетах — ред.). Вопрос в истребителях», — отметил Зеленский.

22 августа Украина получила от Франции все обещанные в рамках первой партии дальнобойные крылатые ракеты SCALP. Их будут передавать и в дальнейшем.

Инфографика: NV
Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Ракеты Владимир Зеленский Контрнаступление Война России против Украины SCALP ракеты силы обороны

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