СБУ заявила, что в элитном закрытом подразделении НАБУ обнаружили «крота» ФСБ

СБУ и ОГП задержали агента ФСБ в рядах НАБУ, которого курировал экс-охранник Януковича (Фото: Служба безопасности Украины)

Служба безопасности Украины совместно с Офисом генпрокурора заявили, что в рядах самого элитного закрытого подразделения НАБУ разоблачили «крота» ФСБ.

Задержанный — сотрудник Центрального аппарата НАБУ, который работал в закрытом элитном подразделении Д-2 и, как сообщает СБУ, передавал российской спецслужбе данные с ограниченным доступом.

По данным следствия, подрывную деятельность агента координировал Дмитрий Иванцов — бывший заместитель руководителя охраны беглого президента Виктора Януковича. В 2014 году он помогал Януковичу бежать в Россию, а сам остался в Крыму, где присоединился к оккупантам и был завербован ФСБ.

СБУ задокументировала не менее 60 фактов передачи секретной информации агентом своему куратору. В частности, «крот» собирал персональные данные украинских силовиков и других граждан, которые могли стать объектами терактов или информационно-психологических операций РФ. Для этого он использовал доступ к закрытым базам данных правоохранительных органов, говорится в сообщении правоохранителей.

За каждое задание фигурант получал денежное вознаграждение, которое куратор присылал на банковскую карточку агента, отметили в СБУ.

«Ранее сотрудники Службы безопасности Украины сообщали руководству НАБУ о возможных рисках в отношении указанного сотрудника. Впрочем, руководство ведомства не приняло никаких мер реагирования, а фигурант после этого продолжил работу на занимаемой должности и пытался уничтожить доказательства противоправной деятельности», — говорят в ведомстве.

В результате спецоперации сотрудника НАБУ задержали. У него изъяты телефон и компьютерная техника, которые использовались для контактов с ФСБ.

Задержанному объявлено подозрение по:

ч. 1 ст. 111 УК Украины — государственная измена;

ч. 3 ст. 362 УК Украины — несанкционированные действия с информацией в автоматизированных системах, совершенные лицом с доступом к ней.

Санкция статей предусматривает до 15 лет лишения свободы.

21 июля Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора сообщили о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова по подозрению в ведении бизнеса в России.

Сейчас решается вопрос о сообщении чиновнику НАБУ о подозрении по ст. 111−2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь Национальное антикоррупционное бюро заявило об обысках у 15 сотрудников, директор Бюро Семен Кривонос сообщил, что прерывает визит в Великобританию и возвращается в Украину.

Уже известно о не менее 70 обысках, которые проводят сотрудники СБУ, ГБР и Офиса генпрокурора в отношении сотрудников НАБУ.

ГБР также заявило, что трем сотрудникам НАБУ сообщили о подозрении за совершение дорожно-транспортных происшествий, которые привели к увечьям потерпевших.

Ранее источники NV в правоохранительных органах рассказали, что СБУ и ОГП проводят серию обысков в разных регионах Украины из-за вероятного российского влияния на отдельных детективов НАБУ.