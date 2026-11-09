Коломойского не доставили под конвоем в ВАКС, несмотря на решение суда

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал сотрудников СИЗО доставить бывшего бенефициарного владельца Приватбанка Игоря Коломойского в суд для участия в заседании, однако конвой не выполнил это требование, сообщает Центр противодействия коррупции в понедельник, 9 ноября.

Коломойского должны были доставить в ВАКС на подготовительное заседание по делу о завладении средствами Приватбанка на сумму 9,2 млрд грн, которое должно было начаться в 11:00.

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Обновлено в 12:25. Вопреки решению суда, Коломойского не доставили под конвоем в Высший антикоррупционный суд, сообщает ЦПК. В связи с этим ВАКС повторно обратится в соответствующее подразделение СБУ, где содержится подозреваемый, с требованием доставить его на следующее заседание, которое состоится 18 ноября.

Ранее изолятор временного содержания СБУ уже дважды отказывался доставлять Коломойского в суд, ссылаясь на угрозу жизни и здоровью как для него самого, так и для сотрудников изолятора, сообщил ЦПК.

СИЗО направило в ВАКС ходатайство о проведении закрытого судебного заседания или принятии решения об участии Коломойского в режиме видеоконференции. Прокурор и защита возражали против этого, назвав причины неконкретизированными и необоснованными, сообщает ЦПК.

6 августа Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении Коломойского и пятерых бывших сотрудников Приватбанка. Их обвиняют в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн.

По данным следствия, в январе-марте 2015 года Коломойский организовал схему завладения средствами учреждения для финансирования подконтрольной офшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка.

С 2023 года Коломойский находится под стражей в Украине по обвинению в ряде преступлений. Он фигурирует в многолетних судебных спорах вокруг Приватбанка, который был национализирован в 2016 году. Власти Украины добиваются взыскания средств, выведенных из этого финансового учреждения.