СБУ заявила о задержании 16-летнего юноши, подозреваемого в наведении российских ракет по Днепру и Полтавщине

В Днепре СБУ сообщила о задержании несовершеннолетнего, который мог наводить ракеты на город (Фото: СБУ/Telegram)

Военная контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) задержала агента ФСБ, который корректировал воздушные атаки РФ по Силам обороны в Полтавской и Днепропетровской областях.

Об этом СБУ сообщила в Telegram.

Отмечается, что по материалам дела, фигурантом оказался 16-летний житель Днепра, которого, по данным СБУ, российская спецслужба втянула в преступную деятельность в обмен на денежное вознаграждение.

Как утверждает украинская спецслужба, его завербовали, когда фигурант искал заработок в Telegram-каналах.

Таким образом, юноша разведывал локации украинских войск на территории обоих регионов, объезжая местность на рейсовых автобусах и фиксируя потенциальные «цели» на камеру своего телефона.

По данным СБУ, сразу после этого фигурант мессенджером посылал куратору фотоотчет с координатами объектов на Google картах.

По предоставленным координатам российские оккупанты планировали осуществить новую серию ракетно-дронных ударов по Украине.

Сотрудники СБУ задержали несовершеннолетнего агента, когда он шпионил возле военного объекта в Днепре и изъяли у него телефон.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас задержанный находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

24 июня российские оккупанты ударили по Днепру баллистикой. В результате удара повреждена гражданская инфраструктура и поезд Одесса — Запорожье. По данным местных властей, есть погибшие и раненые.

В тот же день Сухопутные войска ВСУ сообщили, что РФ атаковала шахедами территорию одного из учебных центров.