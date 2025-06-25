СБУ заявила о задержании 19-летней девушки, которая в Харькове взорвала двух военных, один из них погиб

25 июня, 10:30
В Харькове девушка передала военным заминированный скутер под видом «волонтерской помощи» (Фото: СБУ)

В Харькове правоохранители задержали 19-летнюю девушку, которая, по данным следствия, передала военным заминированный скутер как «волонтерскую помощь». В результате подрыва один украинский военнослужащий погиб, еще один — получил тяжелые ранения, сообщает Национальная полиция в среду, 25 июня.

По данным правоохранителей, женщина совершила теракт по заказу спецслужб страны-агрессора России. Ей сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины, фигурантке грозит пожизненное лишение свободы.

СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины рассказала, что теракт в Харькове совершили 20 июня. Агрессор завербовал харьковчанку через Telegram. После этого она получила инструкции для изготовления взрывчатки в домашних условиях, которую установила на скутер.

СБУ
Фото: СБУ
Девушка договорилась с военными о передаче «волонтерского» скутера возле одного из кафе. По прибытии двух военнослужащих на место российские спецслужбы активировали самодельную взрывчатку.

Нацполиция
Фото: Нацполиция

По данным СБУ, подозреваемая пыталась «залечь на дно», но через несколько часов ее задержали правоохранители. У нее изъяли неиспользованные компоненты взрывного устройства и телефон с доказательствами работы на РФ.

