СБУ заявила о задержании 19-летней девушки, которая в Харькове взорвала двух военных, один из них погиб
В Харькове девушка передала военным заминированный скутер под видом «волонтерской помощи» (Фото: СБУ)
В Харькове правоохранители задержали 19-летнюю девушку, которая, по данным следствия, передала военным заминированный скутер как «волонтерскую помощь». В результате подрыва один украинский военнослужащий погиб, еще один — получил тяжелые ранения, сообщает Национальная полиция в среду, 25 июня.
По данным правоохранителей, женщина совершила теракт по заказу спецслужб страны-агрессора России. Ей сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины, фигурантке грозит пожизненное лишение свободы.
Служба безопасности Украины рассказала, что теракт в Харькове совершили 20 июня. Агрессор завербовал харьковчанку через Telegram. После этого она получила инструкции для изготовления взрывчатки в домашних условиях, которую установила на скутер.
Девушка договорилась с военными о передаче «волонтерского» скутера возле одного из кафе. По прибытии двух военнослужащих на место российские спецслужбы активировали самодельную взрывчатку.
По данным СБУ, подозреваемая пыталась «залечь на дно», но через несколько часов ее задержали правоохранители. У нее изъяли неиспользованные компоненты взрывного устройства и телефон с доказательствами работы на РФ.