СБУ заявила о разоблачении руководства Житомирской таможни на коррупционных схемах 31 января, 12:34 Руководство Житомирской таможни разоблачили на коррупционных схемах, заявили в СБУ (Фото:ssu.gov.ua)

Во вторник, 31 января, Служба безопасности Украины сообщила, что совместно с ГБР разоблачила коррупционную схему на Житомирской таможне.

«Механизм заключался в незаконном ввозе в Украину автомобилей. Противоправная деятельность дельцов нанесла государственному бюджету ущерб более чем в 20 млн грн», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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В СБУ подчеркнули, что, по имеющимся данным, преступный механизм наладили руководители одного из таможенных постов области. Задокументировано, что они помогали импортировать иностранные скорые без уплаты установленных таможенных платежей.

Как свидетельствуют материалы производства, осенью 2020 года представители столичной компании-импортера переправили в Украину 26 автомобилей медпомощи и оформили их хранение в режиме «таможенный склад».

Эта норма предусматривает пребывание транспортного средства на территории таможенных логистических центров без уплаты налогов и сборов в течение года. По истечении этого срока авто должны растаможить с перечислением соответствующих платежей в госбюджет или вернуть в страну-экспортер.

Однако, как заявили в ведомстве, таможенники «договорились» с коммерсантами сделать фиктивный реэкспорт «скорых» для искусственного продления срока их бесплатного пребывания в Украине.

В СБУ рассказали, что было установлено, что должностные лица проводили по документам так называемый «повторный заезд» через границу, но на самом деле иностранные транспортные средства оставались на таможенном складе в Житомирской области.

«За это время коммерсанты подыскивали покупателей на импортируемый товар и реализовывали его после растаможки по „минимальной“ ставке. Для этого вносили в таможенные декларации искусственно заниженную стоимость зарубежных авто, а таможенники „не замечали“ это несоответствие с реальной суммой», — говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств заместителю начальника таможенного поста и руководителю отдела таможенного оформления сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

По инициативе Службы безопасности и Государственного бюро расследований более 20 автомобилей скорой помощи с полным медицинским оборудованием, на которые был наложен арест, передано на нужды ВСУ.