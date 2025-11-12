СБУ заявила о разоблачении российского агента из Крыма, который планировал убийства и теракты в ТРЦ и метро Киева

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве агента российской ФСБ, который планировал убийство медийного лица и серию терактов в торгово-развлекательных центрах и на одной из станций метро, говорится в сообщении СБУ в среду, 12 ноября.

Организатором заказных преступлений оказался житель временно оккупированного Крыма, который после аннексии полуострова начал работать на российскую спецслужбу.

По данным следствия, фигурант искал «единомышленников» среди местных знакомых — граждан Украины, которые по своему возрасту не подлежали мобилизации в Украине.

Один из агентов РФ прибыл в Киев через третьи страны и забрал из тайника пистолет Макарова со снаряженным магазином. Из этого оружия он должен был совершить заказное убийство медийного лица в столице.

Также он получил задание от оккупантов по подготовке взрывов в нескольких ТРЦ и в метро Киева.

Для этого он, по данным следствия, должен был изготовить самодельные взрывные устройства с мобильным телефоном для дистанционного подрыва. Теракты хотели осуществить в час пик, когда на локациях было бы больше всего людей.

По данным СБУ, таким образом враг планировал распространить панику в Киеве, чтобы расшатать общественно-политическую обстановку.

Резиденту ФСБ из Крыма заочно сообщили о подозрении по факту госизмены, террористического акта и незаконного обращения с оружием (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 258 и ч. 1 ст. Уголовного кодекса Украины).

Также решается вопрос о квалификации преступлений агента-исполнителя, который прибыл в Киев, добавили в СБУ.