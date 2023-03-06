Работали на Сальдо. СБУ заявила, что ликвидировала сеть подпольных казино 6 марта, 17:45 СБУ заявила, что ликвидировала сеть подпольных казино (Фото:ssu.gov.ua)

В понедельник, 6 марта СБУ сообщила, что нейтрализовала мощную преступную организацию, действовавшую в Киеве, Житомире и Херсоне.

«Злоумышленники создали межрегиональную сеть подпольных игорных заведений, причастную к скрытому финансированию оккупационных органов в захваченных районах юга Украины», — говорится в сообщении ведомства.

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По информации спецслужбы, ежемесячно они направляли на нужды нелегитимной власти и ее силового блока миллионы в гривневом эквиваленте.

По данным следствия, организаторы группировки незаконно открыли несколько казино в Херсоне незадолго до полномасштабного вторжения. Во время временного захвата города они продолжили заниматься нелегальным бизнесом.

При этом часть полученной «прибыли» передавали наличными руководству бывшей местной оккупационной администрации, которую возглавлял гауляйтер Владимир Сальдо.

«За регулярную „дань“ рашисты предоставляли дельцам „преференции“ на занятия нелегальным бизнесом и свободное передвижение по городу», — говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что после освобождения Херсона организаторы казино, надеясь избежать правосудия, переехали в Житомир. Там они решили расширить свою "сеть".

«Для этого в областном центре, а впоследствии и в Киеве, дополнительно открыли шесть игорных заведений. Подпольные казино были замаскированы под арендуемые офисные помещения», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что их обслуживанием, настройкой компьютерного оборудования и подбором персонала занимались десятки людей, работавших на преступную организацию.

В СБУ заявили, что в ходе почти 40 обысков по адресам подпольных казино, в офисных и складских помещениях, а также по местам проживания фигурантов и их авто, правоохранители обнаружили:

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

суточную выручку — почти миллион наличными в гривневом эквиваленте;

более 230 носителей фальсифицированного программного обеспечения;

сетевое и серверное оборудование;

финансовую и бухгалтерскую документацию с поличным;

черные записи с клиентской базой.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили шести организаторам преступной организации о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 255 ( создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней); ст. 203−2 (н езаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей).

Трем ключевым фигурантам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1,5 и 1,1 млн грн, остальные находятся под домашним арестом.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ Житомирской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.