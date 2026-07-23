Радиационный фон превышен в 80 раз. СБУ выявила шесть фактов применения РФ боеприпасов с обедненным ураном во время обстрелов Черниговской области

Россияне снова нанесли удар по Украине боеприпасами с обедненным ураном (Фото: Служба безопасности Украины)

Служба безопасности Украины заявила, что выявила еще шесть фактов применения Россией боеприпасов с обедненным ураном во время обстрелов Черниговской области. Об этом в четверг, 23 июля, сообщила пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, опасные компоненты были обнаружены в ударных дронах типа Герань-2, которыми россияне атаковали Черниговскую область в период с апреля по июнь 2026 года. Кроме того, как сообщило следствие, РФ использует радиоактивные элементы в ракетах Р-60М, которые россияне приспособили для применения на своих БПЛА.

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При осмотре мест падения российских беспилотников специалисты ГСЧС зафиксировали превышение естественного радиационного фона в 80 раз.

При этом уровень гамма-излучения отдельных обломков вражеских дронов составлял от 8,3 до 24 мкЗв/ч при допустимой санитарной норме 0,3 мкЗв/ч. Такой радиационный фон представляет непосредственную угрозу для здоровья человека и окружающей среды, заявили в СБУ.

По результатам экспертизы также было установлено, что боевые части ракет содержат ядерный материал, идентифицированный как уран-235 и уран-238. По данным фактам следователи СБУ открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

Фото: Служба безопасности Украины

16 июля СБУ сообщила о новых фактах, подтверждающих, что Россия использует радиоактивные дроны — боеприпасы с элементами обедненного урана. По данным спецслужбы, их обнаружили в ударных БПЛА Герань-2, которые Россия применяла во время атак на Сумскую область.

В спецслужбе призвали граждан проявлять особую осторожность при обнаружении обломков БПЛА, ракет и других средств поражения. К таким предметам нельзя приближаться, прикасаться к ним или перемещать их.