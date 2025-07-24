СБУ заявила о задержании российской агентки, пытавшейся взорвать кафе в центре Киева в час пик

СБУ заявила, что предотвратила теракт в центре Киева 23 июля (Фото: СБУ/Telegram)

Служба безопасности Украины ( СБУ) заявила, что предотвратила очередной теракт российских спецслужб в Киеве. Задержана фигурантка, которая вечером 23 июля пыталась взорвать кафе в самом центре столицы Украины.

Об этом украинская спецслужба сообщила в Telegram.

Отмечается, что для совершения преступления она планировала оставить в кафе два самодельных взрывных устройства (СВУ) общей мощностью почти 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

По материалам дела, российские спецслужбисты планировали дистанционно взорвать оба СВП в вечерний час-пик, чтобы убить максимальное количество людей.

Фото: СБУ/Telegram

Фигурантку, которая, по данным СБУ, должна была воплотить замысел РФ, сотрудники СБУ поймали «на горячем», когда она зашла в кафе со спрятанными в сумку СВП.

Фото: СБУ/Telegram

Как установило расследование, российский заказ выполняла киевлянка, которую оккупанты завербовали для совершения теракта под «чужим флагом», убедив женщину, что она якобы должна выполнить «задание СБУ».

Фото: СБУ/Telegram

Сообщается, что сейчас СБУ устанавливает, каким образом фигурантка получила взрывчатку.

Спецслужба задокументировала, что она могла получить от российского куратора геолокацию места спланированного взрыва и оставить взрывчатку.

Сообщается, что у нее изъяли телефон с доказательствами контактов с оккупантами.

Сейчас решается вопрос о квалификации ее действий.

Украинская спецслужба также отметила, что представители СБУ не нанимают людей по телефону, не предлагают выполнять противоправные действия и не ставят сомнительных задач, а действуют исключительно в рамках действующего законодательства Украины.