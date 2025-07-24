СБУ заявила о задержании российской агентки, пытавшейся взорвать кафе в центре Киева в час пик
СБУ заявила, что предотвратила теракт в центре Киева 23 июля (Фото: СБУ/Telegram)
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что предотвратила очередной теракт российских спецслужб в Киеве. Задержана фигурантка, которая вечером 23 июля пыталась взорвать кафе в самом центре столицы Украины.
Об этом украинская спецслужба сообщила в Telegram.
Отмечается, что для совершения преступления она планировала оставить в кафе два самодельных взрывных устройства (СВУ) общей мощностью почти 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.
По материалам дела, российские спецслужбисты планировали дистанционно взорвать оба СВП в вечерний час-пик, чтобы убить максимальное количество людей.
Фигурантку, которая, по данным СБУ, должна была воплотить замысел РФ, сотрудники СБУ поймали «на горячем», когда она зашла в кафе со спрятанными в сумку СВП.
Как установило расследование, российский заказ выполняла киевлянка, которую оккупанты завербовали для совершения теракта под «чужим флагом», убедив женщину, что она якобы должна выполнить «задание СБУ».
Сообщается, что сейчас СБУ устанавливает, каким образом фигурантка получила взрывчатку.
Спецслужба задокументировала, что она могла получить от российского куратора геолокацию места спланированного взрыва и оставить взрывчатку.
Сообщается, что у нее изъяли телефон с доказательствами контактов с оккупантами.
Сейчас решается вопрос о квалификации ее действий.
Украинская спецслужба также отметила, что представители СБУ не нанимают людей по телефону, не предлагают выполнять противоправные действия и не ставят сомнительных задач, а действуют исключительно в рамках действующего законодательства Украины.