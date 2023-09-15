СБУ заявила о разоблачении блогера-миллионника, который «наводил» российские ракеты на Николаев 15 сентября, 14:15 Юрий Подоляка (Фото:www.facebook.com/SecurSerUkraine)

В пятницу, 15 сентября, СБУ сообщила, что разоблачила новые преступления прокремлевского блогера-миллионника Юрия Подоляки, который скрывается от правосудия на территории страны-агрессора РФ. Он причастен к корректировке ракетных ударов.

В пресс-службе СБУ сообщили, что сейчас установлены факты причастности Подоляки к корректировке ракетных ударов агрессора по Николаеву в начале полномасштабного вторжения РФ.

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По данным ведомства, для наведения вражеского оружия на город фигурант получал разведданные от своего информатора — экс-главы Николаевской окружной прокуратуры, который сейчас отбывает пожизненное заключение за госизмену. Полученные от чиновника сведения Подоляка переправлял своим «кураторам» из спецслужб РФ.

СБУ установила, что больше всего оккупантов интересовали локации Сил обороны и последствия вражеских «прилетов» на территории города.

Также прокурор-предатель «сливал» оккупантам данные о российских военнопленных и информацию о суточных паролях на украинских блокпостах.

По данным следствия, коммуникация между Подолякой и его информатором происходила через Telegram-канал в виде текстовых сообщений.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили блогеру о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Ранее сотрудники СБУ уже сообщили ему о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины.

Поскольку фигурант скрывается от правосудия на территории страны-агрессора, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Николаевской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.