СБУ завершила обыски в епархиях УПЦ МП в Житомирской области и в издательстве в Киеве Сегодня, 20:24 217 Цей матеріал також доступний українською Сотрудники СБУ обыскали помещения епархий УПЦ МП Фото Журнал Житомира

В Службе безопасности Украины сообщили о завершении обысков в Житомирской и Овручской епархиях Украинской православной церкви Московского патриархата.

Согласно заявлению спецслужбы, 3 декабря были проведены восемь обысков в религиозных учреждениях, местах проживания отдельных представителей этих епархий и в киевском издательстве, которое изготавливало печатную продукцию на заказ УПЦ МП.

Ранее НВ сообщало, что следственные действия связаны с уголовным производством, которое начато по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция статьи - пять лет лишения свободы.