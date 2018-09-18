СБУ затроллила Наливайченко за заявление о работавших на спецслужбу "экстрасенсах" - видео

В СБУ заявили, что никакие экстрасенсы в спецслужбе не работают

Служба безопасности Украина решила высмеять заявления экс-главы ведомства Валентина Наливайченко, утверждающего, что спецслужба якобы использует в своей работе специалистов, способных "читать мысли".

Об этом бывший председатель СБУ рассказал в интервью одному из украинских СМИ, отвечая на вопрос, действительно ли в спецслужбе работают люди, "которые на магических шарах помогают расследовать особо сложные дела".

"Не шары. Есть в одной отрасли специалисты (правда, я не знаю, что сейчас там натворили штабисты Порошенко), которые действительно на расстоянии могут определять настроения, поведение, а иногда и мысли людей, которые интересуют спецслужбы", - заявил он.

Непосредственно о какой-то магии речь на самом деле не шла, однако в ответ на это СБУ опубликовала ролик с "шаманом", якобы работавшим ранее на Наливайченко.

Там заверили, что украинская спецслужба не привлекает к своей работе специалистов с экстрасенсорными или магическими способностями, однако не исключено, что в 2014-2015 годах это делал лично бывший глава ведомства.

"Учитывая это, мы осуществили реконструкцию возможного подобного сотрудничества. Во время съемок ни один "консультант" - шаман, гадалка, экстрасенс, колдун, маг, ведьма не пострадали", - добавили в СБУ.

На обнародованном видео одетый в шкуры человек с бубном приходит в СБ Украины, где проводит некий "ритуал", после чего отдает честь портрету Наливайченко.