СБУ разоблачила 13 иностранных журналистов, работавших по заказу РФ
Фигурантам черного списка СБУ запрещен въезд в Украину сроком 3 года (Фото:СБУ)
С начала полномасштабного российского вторжения власти Украины запретили въезд в страну 13 иностранным журналистам, работавшим в интересах РФ.
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Об этом в пятницу, 13 мая, сообщили в пресс-службе СБУ.
Как рассказали в ведомстве, попавшие в черный список представители СМИ готовили заказные материалы для кремлевской пропаганды.
«В своих провокационных сюжетах они публиковали дезинформацию с фронтов и дискредитировали украинские войска», — говорится в сообщении.
В связи с этим указанным иностранцам запрещен въезд в Украину сроком 3 года.
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