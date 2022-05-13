СБУ разоблачила 13 иностранных журналистов, работавших по заказу РФ 13 мая, 10:58 Цей матеріал також доступний українською Фигурантам черного списка СБУ запрещен въезд в Украину сроком 3 года (Фото:СБУ)

С начала полномасштабного российского вторжения власти Украины запретили въезд в страну 13 иностранным журналистам, работавшим в интересах РФ.

Война России против Украины — главные события 13 мая

Об этом в пятницу, 13 мая, сообщили в пресс-службе СБУ.

Как рассказали в ведомстве, попавшие в черный список представители СМИ готовили заказные материалы для кремлевской пропаганды.

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«В своих провокационных сюжетах они публиковали дезинформацию с фронтов и дискредитировали украинские войска», — говорится в сообщении.

В связи с этим указанным иностранцам запрещен въезд в Украину сроком 3 года.

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