СБУ: Замначальника отдела Госисполнительной службы попался на взятке в 200 тысяч гривен

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Злоумышленник вымогал деньги у местного фермерского предприятия
Фото: СБУ

Злоумышленник вымогал деньги у местного фермерского предприятия

В Волынской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке заместителя начальника отдела Государственной исполнительной службы одного из районов.

Как сообщается, чиновник требовал от руководителя местного фермерского предприятия 200 тысяч гривен.

Взамен он обещал закрыть исполнительное производство относительно невыполнения кредитных обязательств.

"Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника на рабочем месте при получении всей суммы неправомерной выгоды. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения", - отметили в СБУ.

Ранее сообщалось, что в Одесской области на взятке попались сотрудники таможни и погранслужбы.

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