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СБУ заявила о предотвращении взрыва на железной дороге в Харьковской области

Сегодня, 15:33
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Контрразведка СБУ предупредила взрыв на железной дороге

В Службе безопасности Украины заявили о предотвращении диверсии на железной дороге в Харьковской области, организованной так называемым "МГБ ЛНР".

Об этом 18 декабря сообщил представитель департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, бывший сотрудник управления СБУ в Луганской области, который перешел на сторону террористов "ЛНР", заложил взрывчатку 17 декабря под одним из участков железнодорожного полотна в Харьковской области. После этого сотрудник "контрразведки ЛНР" отправился на оккупированную территорию, откуда должен был активировать взрывное устройство.

Представитель СБУ отметил, что бомба не взорвалась, поскольку сотрудники украинской контрразведки заранее подменили ее на муляж.

Организатором диверсии, по версии СБУ, является уроженец Саратовской области РФ. Он является бывшим сотрудником СБУ, а сейчас служит в "контрразведке ЛНР".

Теги:   Взрыв МГБ ЛНР Диверсия Харьков Харьковская область СБУ ЛНР

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