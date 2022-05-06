В ходе спецоперации СБУ в Харьковской области захвачены 11 снайперов противника 6 мая, 16:05 Цей матеріал також доступний українською Захваченные СБУ оккупанты входили в состав так называемого «115 полка ДНР» (Фото:СБУ)

В Харьковской области в ходе спецоперации Службы безопасности Украины были захвачены в плен 11 снайперов противника.

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Об этом в пятницу, 6 мая, сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

«Задержанные входили в состав так называемого „115 полка ДНР“, обстреливавшего украинские позиции», — рассказал он.

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Всего же с начала российского вторжения украинская спецслужба обезвредила более 140 вражеских разведывательно-диверсионных групп и разоблачила около 4 тысяч коллаборантов.

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