В ходе спецоперации СБУ в Харьковской области захвачены 11 снайперов противника
Захваченные СБУ оккупанты входили в состав так называемого «115 полка ДНР» (Фото:СБУ)
В Харьковской области в ходе спецоперации Службы безопасности Украины были захвачены в плен 11 снайперов противника.
Война России против Украины — главные события 6 мая
Об этом в пятницу, 6 мая, сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
«Задержанные входили в состав так называемого „115 полка ДНР“, обстреливавшего украинские позиции», — рассказал он.
Всего же с начала российского вторжения украинская спецслужба обезвредила более 140 вражеских разведывательно-диверсионных групп и разоблачила около 4 тысяч коллаборантов.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.