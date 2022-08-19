Работал на ФСБ: СБУ захватила гражданина РФ, который выдавал себя за «мирного жителя Донбасса»

19 августа, 12:15
Агент ФСБ занимался разведывательно-подрывной деятельности (Фото:СБУ)

Агент ФСБ занимался разведывательно-подрывной деятельности (Фото:СБУ)

Сотрудники контрразведки провели в прифронтовых районов на востоке страны операцию по зачистке от вражеских сил, в результате которой были захвачены двое российских агентов.

Об этом в пятницу, 19 августа, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Один из диверсантов оказался гражданином РФ. ФСБ перебросила его в Краматорский район для проведения разведывательно-подрывной деятельности под видом «мирного жителя Донбасса».

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Злоумышленник также активно распространял в соцсетях кремлевскую пропаганду с призывами поддержать российскую агрессию против Украины, пока не был разоблачен и задержан на территории Дружковки.

Еще один агент российской спецслужбы попал в руки СБУ в Белицком Донецкой области.

В его задачи входило отслеживание маршрутов перемещения военной техники ВСУ в прифронтовых районах.

«В обоих случаях оккупанты использовали полученные от агентов данные для массированных ракетно-артиллерийских обстрелов. Также на их основании агрессор планировал проведение активных диверсионных действий вблизи линии фронта. В настоящее время обоим задержанным сообщены о подозрениях в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — отметили в ведомстве.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1560546890181214208
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Шпионаж Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) ФСБ Российская агентура Война России против Украины

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