СБУ заявила о задержании агентов РФ, пытавшихся пустить под откос локомотив в Черниговской области

СБУ заявила, что задержала в Черниговской области двух российских агентов (Фото: Служба безопасности Украины / Telegram)

Служба безопасности заявила, что задержала в Черниговской области двух российских агентов, готовивших подрыв местного железнодорожного пути, чтобы пустить под откос грузовой локомотив и нарушить транспортную логистику на севере Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в среду, 22 июля.

Украинская спецслужба сообщила, что ее сотрудники задержали фигурантов с поличным, когда те направлялись к месту запланированной диверсии.

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Фото: Служба безопасности Украины / Telegram

В СБУ сообщили, что на месте происшествия у злоумышленников обнаружили две самодельные бомбы, которые они должны были заложить под железнодорожные пути Укрзализныци.

По данным следствия, задание РФ выполнял мобилизованный из Киева, самовольно оставивший воинскую часть. В Службе безопасности сообщили, что он начал сотрудничать с россиянами через Telegram-канал в обмен на обещание помочь незаконно выехать из Украины.

Фото: Служба безопасности Украины / Telegram

Украинская спецслужба сообщает, что к подрывной деятельности в интересах РФ он привлек свою знакомую — студентку одного из столичных вузов.

«Для подготовки диверсии фигурантка закупала химические компоненты, мобильные телефоны и другие составляющие для изготовления самодельных взрывных устройств (СВУ). Приобретенные материалы она передавала своему „напарнику“, который собирал взрывные устройства по инструкциям куратора из РФ. Перед закладкой СВУ агенты несколько раз проводили разведку на железнодорожных путях, чтобы выявить наиболее уязвимый участок для подрыва», — говорится в сообщении.

Фото: Служба безопасности Украины / Telegram

В СБУ сообщили, что во время обысков по месту временного проживания фигурантов были изъяты компоненты для изготовления взрывчатки: химические вещества, лабораторные принадлежности, детонаторы и средства связи.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (неоконченное покушение на совершение диверсии, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Фото: Служба безопасности Украины / Telegram

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.