Захватывал Донецкий аэропорт. В Украине 12 лет заключения получил боевик группировки Сомали, который пытался бежать в ЕС

Боевик так называемого батальона Сомали пытался прикрыться инвалидностью и сбежать за границу (Фото: Служба безопасности Украины)

Боевик вооруженных группировок РФ, которого Служба безопасности Украины задержала в октябре 2025 года в Волынской области, получил 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщила СБУ в среду, 22 апреля.

Мужчину задержали в одном из отелей Ковеля, откуда он планировал выехать в ЕС. Во время обысков в его номере нашли паспорта РФ и так называемой «ДНР», а также военный билет и шевроны российских войск.

Реклама

По данным следствия, фигурантом оказался житель Донецка, который в 2015 году присоединился к подконтрольной России вооруженной группировке Сомали. В рядах российских оккупантов он участвовал в боях за Донецкий аэропорт, получил там ранения, потерял конечность и был «списан».

Впоследствии мужчина воспользовался статусом внутренне перемещенного лица и приехал в Волынскую область. Там он надеялся получить загранпаспорт гражданина Украины и выехать в Евросоюз на основании имеющейся вследствие ранения инвалидности.

По материалам СБУ суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 ( государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 2 ст. 260 ( участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований).

С учетом сотрудничества со следствием мужчина получил 12 лет заключения с конфискацией имущества.