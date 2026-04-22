Захватывал Донецкий аэропорт. В Украине 12 лет заключения получил боевик группировки Сомали, который пытался бежать в ЕС

22 апреля, 19:03
Google Читайте NV в Google
Боевик так называемого батальона Сомали пытался прикрыться инвалидностью и сбежать за границу (Фото: Служба безопасности Украины)

Боевик так называемого батальона Сомали пытался прикрыться инвалидностью и сбежать за границу (Фото: Служба безопасности Украины)

Боевик вооруженных группировок РФ, которого Служба безопасности Украины задержала в октябре 2025 года в Волынской области, получил 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщила СБУ в среду, 22 апреля.

Мужчину задержали в одном из отелей Ковеля, откуда он планировал выехать в ЕС. Во время обысков в его номере нашли паспорта РФ и так называемой «ДНР», а также военный билет и шевроны российских войск.

Реклама

Читайте также:
Теракт в Киеве. Следствие проверяет возможные связи с РФ «голосеевского стрелка»: в СБУ назвали версию его мотива

По данным следствия, фигурантом оказался житель Донецка, который в 2015 году присоединился к подконтрольной России вооруженной группировке Сомали. В рядах российских оккупантов он участвовал в боях за Донецкий аэропорт, получил там ранения, потерял конечность и был «списан».

Впоследствии мужчина воспользовался статусом внутренне перемещенного лица и приехал в Волынскую область. Там он надеялся получить загранпаспорт гражданина Украины и выехать в Евросоюз на основании имеющейся вследствие ранения инвалидности.

По материалам СБУ суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

Читайте также:
СБУ заявила о задержании несовершеннолетнего агента РФ, который готовил двойной теракт в Кременчуге
  • ч. 1 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований).

С учетом сотрудничества со следствием мужчина получил 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Война России против Украины Служба безопасности Украины (СБУ) Приговор Государственная измена

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies