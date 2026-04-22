Захватывал Донецкий аэропорт. В Украине 12 лет заключения получил боевик группировки Сомали, который пытался бежать в ЕС
Боевик так называемого батальона Сомали пытался прикрыться инвалидностью и сбежать за границу (Фото: Служба безопасности Украины)
Боевик вооруженных группировок РФ, которого Служба безопасности Украины задержала в октябре 2025 года в Волынской области, получил 12 лет тюрьмы.
Об этом сообщила СБУ в среду, 22 апреля.
Мужчину задержали в одном из отелей Ковеля, откуда он планировал выехать в ЕС. Во время обысков в его номере нашли паспорта РФ и так называемой «ДНР», а также военный билет и шевроны российских войск.
По данным следствия, фигурантом оказался житель Донецка, который в 2015 году присоединился к подконтрольной России вооруженной группировке Сомали. В рядах российских оккупантов он участвовал в боях за Донецкий аэропорт, получил там ранения, потерял конечность и был «списан».
Впоследствии мужчина воспользовался статусом внутренне перемещенного лица и приехал в Волынскую область. Там он надеялся получить загранпаспорт гражданина Украины и выехать в Евросоюз на основании имеющейся вследствие ранения инвалидности.
По материалам СБУ суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований).
С учетом сотрудничества со следствием мужчина получил 12 лет заключения с конфискацией имущества.