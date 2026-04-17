СБУ заявила о задержании агента ФСБ, которая готовила российский удар по ПВО в Одесской области

17 апреля, 16:06
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СБУ заявила, что задержала российского агента (Фото: Служба безопасности Украины / Telegram)

СБУ заявила, что задержала российского агента (Фото: Служба безопасности Украины / Telegram)

Служба безопасности заявила, что задержала корректировщицу ракетно-дронных ударов россиян по Одесской области. Ею оказалась местная агент ФСБ, которая готовила координаты для новой серии обстрелов южного региона.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в пятницу, 17 апреля.

Согласно материалам производства, на этот раз россияне планировали осуществить прицельные удары по украинской ПВО, которая защищает воздушное пространство прибрежной зоны.

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Служба безопасности Украины / Telegram
Фото: Служба безопасности Украины / Telegram

СБУ говорит, что под особым вниманием российской спецслужбы были пункты базирования мобильных огневых групп, а также боевые позиции зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций Сил обороны.

Как отмечает Служба безопасности, чтобы выявить «нужные» геолокации и передать их ФСБ, агентка объезжала на общественном транспорте местность вблизи побережья Черного моря.

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«В случае обнаружения военных объектов фигурантка пешком проводила возле них разведку, во время которой фотографировала и снимала на видео внешние периметры потенциальных целей. Также злоумышленница обозначала их расположение на гугл-картах, а затем сохраняла скриншоты электронных координат на своем смартфоне. Таким образом агент накапливала разведданные для передачи куратору из РФ через анонимный чат в мессенджере», — говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины / Telegram
Фото: Служба безопасности Украины / Telegram

Служба безопасности говорит, что задокументировала преступления фигурантки и задержала ее «на горячем», когда она фиксировала на смартфон позиции украинских войск.

Расследование установило, что наведением воздушных атак РФ занималась завербованная ФСБ местная продавщица. По данным СБУ, в поле зрения россиян она попала, когда искала «легкие заработки» в Telegram-каналах.

Служба безопасности Украины / Telegram
Фото: Служба безопасности Украины / Telegram

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Одесская область Война России против Украины

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