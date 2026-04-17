СБУ заявила о задержании агента ФСБ, которая готовила российский удар по ПВО в Одесской области
СБУ заявила, что задержала российского агента (Фото: Служба безопасности Украины / Telegram)
Служба безопасности заявила, что задержала корректировщицу ракетно-дронных ударов россиян по Одесской области. Ею оказалась местная агент ФСБ, которая готовила координаты для новой серии обстрелов южного региона.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в пятницу, 17 апреля.
Согласно материалам производства, на этот раз россияне планировали осуществить прицельные удары по украинской ПВО, которая защищает воздушное пространство прибрежной зоны.
СБУ говорит, что под особым вниманием российской спецслужбы были пункты базирования мобильных огневых групп, а также боевые позиции зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций Сил обороны.
Как отмечает Служба безопасности, чтобы выявить «нужные» геолокации и передать их ФСБ, агентка объезжала на общественном транспорте местность вблизи побережья Черного моря.
«В случае обнаружения военных объектов фигурантка пешком проводила возле них разведку, во время которой фотографировала и снимала на видео внешние периметры потенциальных целей. Также злоумышленница обозначала их расположение на гугл-картах, а затем сохраняла скриншоты электронных координат на своем смартфоне. Таким образом агент накапливала разведданные для передачи куратору из РФ через анонимный чат в мессенджере», — говорится в сообщении.
Служба безопасности говорит, что задокументировала преступления фигурантки и задержала ее «на горячем», когда она фиксировала на смартфон позиции украинских войск.
Расследование установило, что наведением воздушных атак РФ занималась завербованная ФСБ местная продавщица. По данным СБУ, в поле зрения россиян она попала, когда искала «легкие заработки» в Telegram-каналах.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.