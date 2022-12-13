В Одессе задержали агента РФ, связанного с ЧВК Вагнера — СБУ

13 декабря, 15:20
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Злоумышленник был завербован после начала полномасштабного вторжения РФ (Фото:СБУ)

Злоумышленник был завербован после начала полномасштабного вторжения РФ (Фото:СБУ)

В рамках контрдиверсионной операции в Одессе задержан российский агент, контактировавший со скандальной ЧВК Вагнера.

Об этом во вторник, 13 декабря, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Злоумышленник собирал разведданные о боевых позициях ВСУ в городе и его окрестностях.

«Прежде его интересовали места дислокации и особенности маскировки украинских подразделений береговой обороны. Кроме этого, он пытался установить ориентировочное количество личного состава, вооружения и военной техники, привлеченных к защите прибрежной зоны», — рассказали в СБУ.

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Предателем оказался местный житель, которой был завербован противником после начала полномасштабного вторжения.

Во время проверки на его телефоне были обнаружены электронные карты с обозначенными целями для авиаударов РФ по украинскому побережью Черного моря.

СБУ
Фото: СБУ
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Кроме того, в ходе обыска по месту жительства задержанного оперативники украинской спецслужбы обнаружили компьютерную технику, которую он использовал для своей подрывной деятельности.

Согласно ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины, пособнику оккупантов грозит 15 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Одесса Шпионаж Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Российская агентура Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины

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