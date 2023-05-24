Организовывал провокации в Киево-Печерской Лавре. СБУ задержала религиозного блогера 24 мая, 12:41 Задержанный злоумышленник (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила и задержала антиукраинского религиозного блогера в Киеве. Он обвинял Украину в развязывании войны и устраивал провокации в Киево-Печерской Лавре. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

По сообщению СБУ, фигурантом оказался заместитель руководителя пророссийской организации Единое отечество и участник религиозно-политической организации РПЦ Союз православных братств Украины.

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Фото: СБУ

По данным следствия, он был одним из организаторов провокаций на территории Киево-Печерской Лавры, которые происходили в конце марта 2023 года.

Мужчина транслировал российские нарративы на YouTube-канале Святая Русь, который насчитывает более 23 тыс. подписчиков. В частности, он поддержал агрессивную политику Кремля и оправдывал захват украинских территорий.

В ходе обысков у фигуранта обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности и изъята запрещенная российская символика.

Фото: СБУ

Блогеру сообщили о подозрении за оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Сообщается, что злоумышленнику грозит до 8 лет за решеткой.