В Николаеве задержали вражеского информатора, который помогал готовить удары по железнодорожным мостам — СБУ 26 июля, 11:29 СБУ задержали вражеского информатора в Николаеве (Фото:СБУ/Telegram)

Служба безопасности задержала информатора российских спецслужб в Николаеве. Он занимался подготовкой серии воздушных ударов РФ по стратегически важным транспортным артериям региона.

Об этом сообщила СБУ в Telegram.

По сообщению СБУ, таким образом оккупанты надеялись нарушить логистику обеспечения украинских войск, привлеченных к контрнаступательным операциям.

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Фигурант пытался обнаружить ключевые железнодорожные мосты, которые задействованы для перемещения подразделений Сил обороны на южный фронт, а также выходил на местность и скрыто фиксировал маршруты движения эшелонов с военной техникой Вооруженных сил Украины.

После этого задержанный посылал файлы российской спецслужбе, указывая локацию и ориентировочное количество единиц вооружений ВСУ.

Сообщается, что фигурант отслеживал и передавал российским оккупантам последствия ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Николаевщины.



По данным следствия, фигурант был активным пользователем прокремлевских Telegram-каналов, где неоднократно оставлял антиукраинские комментарии, после чего российская спецслужба дистанционно привлекла его к сотрудничеству.

Мужчине инкриминируют несанкционированное распространение информации о перемещении и движении Вооруженных Сил Украины, а также оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины. Ему грозит до 12 лет заключения.

28 мая СБУ задержала жителя Николаева, который собирал данные о расположении Сил обороны и ключевых объектов прифронтовых районов области и информировал об этом россиян. Подозреваемому грозит 12 лет за решеткой.

