На Закарпатье задержали агента ФСБ, который помогал захватывать Северодонецк — СБУ

12 июля, 12:50
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СБУ задержала агента ФСБ на Закарпатье (Фото:СБУ/Telegram)

СБУ задержала агента ФСБ на Закарпатье (Фото:СБУ/Telegram)

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали агента российской спецслужбы, который «сливал» локации украинских Вооруженных сил во время боев за Северодонецк в 2022 году.

По сообщению СБУ в Telegram, он передавал российским оккупантам информацию об укрепрайонах, огневых позициях и блокпостах защитников города.

Развединформация использовалась врагом для осуществления прицельных ударов по украинским объектам, а также для подготовки боевых операций по захвату Северодонецка.

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По данным следствия, задержанным оказался житель Луганска, бывший студент одного из высших учебных заведений МВД Украины.

До начала полномасштабного вторжения россии он переехал в Северодонецк, где был дистанционно завербован ФСБ.

Во время активных боевых действий на территории города фигурант переехал в Днепр, где надеялся «отсидеться» и впоследствии вернуться на Луганщину, поскольку ему обещали «трудоустройство» в «Министерство госбезопасности ЛНР».

После неудачных попыток нового контакта с ФСБ их агент выехал в Закарпатье. Там он надеялся «залечь на дно» и таким образом избежать правосудия за свои преступления против Украины.

Там его и задержали сотрудники СБУ.

Фигуранту сообщили о подозрении в государственной измене, ему грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Закарпатье Северодонецк ФСБ России

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