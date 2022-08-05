«Поклонники «путинизма». СБУ заявила о задержании корректировщика, который предоставлял координаты для удара по памятнику Бандере во Львове

5 августа, 13:05
СБУ задержала корректировщика, который предоставлял координаты для удара по памятнику Бандере во Львове (Фото:СБУ)

СБУ задержала корректировщика, который предоставлял координаты для удара по памятнику Бандере во Львове (Фото:СБУ)

СБУ объявила о подозрении двум сторонникам «путинизма», призывавших к войне, один из них предоставил координаты, а впоследствии должен был корректировать ракетные обстрелы памятника Бандере во Львове.

Об этом сообщает управление СБУ во Львовской области в Facebook.

В ведомстве заявили, что в соцсетях злоумышленники активно поддерживали агрессию против Украины и призывы украинцев присоединяться к оккупационным властям страны-агрессоры.

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Спецслужба уже задержала предателей.

www.facebook.com/ssu.lviv
Фото: www.facebook.com/ssu.lviv

СБУ установила, что кроме распространения деструктивной пропаганды один из злоумышленников осуществлял переписку с действующим боевиком террористической организации «ДНР», а именно, предоставил координаты, а впоследствии и должен был корректировать осуществление ракетных обстрелов по памятнику Степану Бандере во Львове.

Следователи СБУ объявили злоумышленникам подозрение по ст. 436 (Пропаганда войны) УК Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Война России против Украины

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